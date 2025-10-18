Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама трафиканти са убити

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер съобщи, че американските военни са унищожили подводница, натоварена с голямо количество наркотици и плаваща към САЩ по добре известен маршрут за наркотрафик, предаде Ройтерс.

"За мен беше чест унищожаването на голяма подводница, използвана за трафик на наркотици, която се беше отправила към САЩ. Разузнаването на САЩ потвърди, че в плавателния съд е имало фентанил и други нелегални вещества", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", цитиран от ТАСС.

Американският президент добави, че на борда на подводницата са били четирима наркотрафиканти, двама от които са били убити.

"Двамата оцелели терористи са върнати в техните страни – Еквадор и Колумбия, за задържане и съдебно преследване", заяви Тръмп.

Той уточни, че никой от служителите на американските военни сили не е пострадал при операцията.