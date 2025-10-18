БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"След новините": Изгубени в боклука - криза,...
Чете се за: 14:22 мин.
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:22 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама трафиканти са убити

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В плавателния съд е имало фентанил и други нелегални вещества

Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама трафиканти са убити
Снимка: БТА
Американският президент Доналд Тръмп тази вечер съобщи, че американските военни са унищожили подводница, натоварена с голямо количество наркотици и плаваща към САЩ по добре известен маршрут за наркотрафик, предаде Ройтерс.

"За мен беше чест унищожаването на голяма подводница, използвана за трафик на наркотици, която се беше отправила към САЩ. Разузнаването на САЩ потвърди, че в плавателния съд е имало фентанил и други нелегални вещества", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл", цитиран от ТАСС.

Американският президент добави, че на борда на подводницата са били четирима наркотрафиканти, двама от които са били убити.

"Двамата оцелели терористи са върнати в техните страни – Еквадор и Колумбия, за задържане и съдебно преследване", заяви Тръмп.

Той уточни, че никой от служителите на американските военни сили не е пострадал при операцията.

#наркоподводница #Доналд Тръмп #САЩ

"Без крале" - протести срещу Тръмп по света (СНИМКИ)
"Без крале" - протести срещу Тръмп по света (СНИМКИ)
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и Зеленски? Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и Зеленски?
Чете се за: 04:22 мин.
Ракетите "Томахоук" - Тръмп отклони искането на Зеленски Ракетите "Томахоук" - Тръмп отклони искането на Зеленски
Чете се за: 03:20 мин.
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук" На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
Чете се за: 03:52 мин.
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
30364
Чете се за: 03:07 мин.
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна? Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?
Чете се за: 03:45 мин.

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
24-годишна жена загина при катастрофа 24-годишна жена загина при катастрофа
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност...
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
