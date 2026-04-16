Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с хартиена бюлетина

Незрящи ще могат да гласуват с хартиена бюлетина на предстоящия вот. Близо 400 секции за хора с увреждания ще разполагат с тактилни шаблони, които дават възможност на слепите да изберат партия, коалиция и преферецния без чужда помощ.

Валя Петрова е незряща от бебе. Досега винаги е гласувала с придружител. Министърът на електронното управление и показва как може да гласува с тактилния шаблон, разработен за около седмица.

Валя Петрова: "Дава една възможност за самостоятелно гласуване, нещо което на мен не ми се е случвало досега. Можем да гласуваме достойно. Без да сме зависими от някого."

Шаблонът, с който могат да гласуват незрящи е с размерите на хартиената бюлетина.

Росица Матева, заместник-председател, и говорител на ЦИК:"Ще постави шаблона върху бюлетината член на СИК и ще го предостави на незрящия избирател, за да гласува сам. Сам ще си сгъне бюлетината, за да се спази тайната на това, след което, разбира се, член на СИК ще го съпроводи да пусне бюлетината в кутията."

Квадратчетата и кръгчетата за гласуване върху шаблона се напипват. Номерата на партиите, коалициите и преференциите са отпечатани на Брайл.

Георги Шарков, служебен министър на електронното управление: "Имаше технологични проблеми с това, че ако се изпишат всички букви или заглавия на партии и коалиции, шрифтът става много малък и нечетим практически с Брайл."

На входа на секцията незрящите могат да сканират QR код, който отваря страницата на съответната Районна избирателна комисия, за да се запознаят с кандидатските листи.

Георги Шарков, служебен министър на електронното управление: "И със съвсем стандартно приложение, което всички незрящи използват за превръщане на текст в говор, за да е сигурен преводът и да могат да направят свободно своя избор."

До изборите ще бъдат произведени 400 тактилни шаблона, които ще бъдат разпределени между секциите за хора с увреждания в София, Пловдив-град и Благоевград. В тези райони според Съюза на слепите има най-много незрящи.