Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с хартиена бюлетина

Альоша Шаламанов
Чете се за: 02:32 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Незрящи ще могат да гласуват с хартиена бюлетина на предстоящия вот. Близо 400 секции за хора с увреждания ще разполагат с тактилни шаблони, които дават възможност на слепите да изберат партия, коалиция и преферецния без чужда помощ.

Валя Петрова е незряща от бебе. Досега винаги е гласувала с придружител. Министърът на електронното управление и показва как може да гласува с тактилния шаблон, разработен за около седмица.

Валя Петрова: "Дава една възможност за самостоятелно гласуване, нещо което на мен не ми се е случвало досега. Можем да гласуваме достойно. Без да сме зависими от някого."

Шаблонът, с който могат да гласуват незрящи е с размерите на хартиената бюлетина.

Росица Матева, заместник-председател, и говорител на ЦИК:"Ще постави шаблона върху бюлетината член на СИК и ще го предостави на незрящия избирател, за да гласува сам. Сам ще си сгъне бюлетината, за да се спази тайната на това, след което, разбира се, член на СИК ще го съпроводи да пусне бюлетината в кутията."

Квадратчетата и кръгчетата за гласуване върху шаблона се напипват. Номерата на партиите, коалициите и преференциите са отпечатани на Брайл.

Георги Шарков, служебен министър на електронното управление: "Имаше технологични проблеми с това, че ако се изпишат всички букви или заглавия на партии и коалиции, шрифтът става много малък и нечетим практически с Брайл."

На входа на секцията незрящите могат да сканират QR код, който отваря страницата на съответната Районна избирателна комисия, за да се запознаят с кандидатските листи.

Георги Шарков, служебен министър на електронното управление: "И със съвсем стандартно приложение, което всички незрящи използват за превръщане на текст в говор, за да е сигурен преводът и да могат да направят свободно своя избор."

До изборите ще бъдат произведени 400 тактилни шаблона, които ще бъдат разпределени между секциите за хора с увреждания в София, Пловдив-град и Благоевград. В тези райони според Съюза на слепите има най-много незрящи.

ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
4
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
6
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в...

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Почина композиторът Кирил Икономов
3
Почина композиторът Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Парламентарни Избори 2026

Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата
Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата
Схеми за купуване на гласове са пресечени при нова акция в Русе Схеми за купуване на гласове са пресечени при нова акция в Русе
Чете се за: 01:22 мин.
При акция на СДВР: Полицията иззе над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове При акция на СДВР: Полицията иззе над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове
Чете се за: 00:35 мин.
ЦИК показа как се инсталират машините за гласуване ЦИК показа как се инсталират машините за гласуване
Чете се за: 01:00 мин.
4800 души са заявили желание да гласуват в лечебни заведения на 19 април 4800 души са заявили желание да гласуват в лечебни заведения на 19 април
Чете се за: 02:25 мин.
Борбата с купения вот: Акция в Горна Оряховица Борбата с купения вот: Акция в Горна Оряховица
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Правителството обяви война на търговията със здраве Правителството обяви война на търговията със здраве
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата Машините за вота: Напрежение в склада при инсталирането на софтуера на устройствата
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с хартиена бюлетина Специално: С тактилен шаблон незрящи гласуват без чужда помощ с хартиена бюлетина
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия извърши най-масираната атака от началото...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Служебният кабинет прие ключови законопроекти по Плана за...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
