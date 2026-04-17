Боримиров: Готови сме за това, което предстои до края на първенството

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира жребия за плейофите в Първа лига, който отреди „сините“ да се изправят срещу вечния си съперник ЦСКА още в първия кръг. Боримиров е категоричен, че всички в клуба мислят мач за мач и отборът ще подходи максимално сериозно към всеки един съперник.

„Трябва да се представим по най-добрия начин без значение срещу кой ще стартираме. В тази четворка няма слаби отбори, така че ние ще подходим максимално сериозно към всеки един от противниците“, сподели Боримиров пред журналисти.

„Предпочитам да говоря само и единствено за нашия отбор. Ние мислим мач за мач. Следваме си нашия план, който имаме от началото на първенството. Мисля, че сме готови за това, което предстои до края. Не мисля, че трябва да сравняваме какво е било преди 10-20 години, защото това са различни поколения. Арда първо играят за себе си не играят за Левски. Те си гонят своите цели. Хулио Веласкес ще каже на футболистите какво трябва да се промени, за да се спечели двубоя срещу ЦСКА“, завърши Боримиров.