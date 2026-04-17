Секциите без грешки в протоколите няма да чакат при подаването им в РИК - Пловдив

Изборна иновация в Пловдив. 16-та Районна избирателна комисия дава възможност на секциите с вярно попълнени протоколи да не чакат на опашка в нощта на изборите. Въвеждането на т.нар. „златен коридор“ става с помощта на специално разработен софтуер, който ще работи като датчик за грешно попълнени протоколи.

Дълги години Славчо Пейков участва в изборния процес и на всеки вот наблюденията му са едни и същи – много от секционните комисии бързат да попълнят протоколите и не ги проверяват преди да ги занесат в РИК.

Славчо Пейков: „Влизат по – рано и знаят, че там като им открият грешките, РИК ще им каже сядайте сега тука и оправяйте грешките и те оправят спокойно, другите отвънка чакат. Не само аз, познавам и други председатели, които винаги са им били верни протоколите и винаги съм чакал с часове, защото просто организацията е такава.“

На тези избори обаче, секционните комисии, които са попълнили правилно протоколите си, няма да чакат цяла нощ, обещават от 16-та РИК.

Калоян Сухоруков – председател на 16 РИК Пловдив – град: „Успяхме да разработим едно наше приложение, разбира се стъпвайки изцяло на електронния протокол на ЦИК, което при попълване на верен протокол генерира едно контролно число - десетцифрен код, който секционните избирателни комисии, ако ни представят на влизане в панаирната палата, ще получат т.нар златен талон.“

Приложението ще бъде активирано веднага след края на изборния ден. Ако системата открие грешки, те ще могат да бъдат коригирани преди предаване на документите. А получилите код за успешно попълнен протокол, ще влизат в РИК с предимство.

Калоян Сухоруков – председател на 16 РИК Пловдив – град: „Дори да дойдат късно вечерта, със сигурност те ще влязат много по – рано отколкото тези, които са дошли в 10ч, но с грешни протоколи.“

При опит за злоупотреба с генериран код и грешки в протокола, с изключение на технически, съответната комисия ще бъде връщана в края на опашката.