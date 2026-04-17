БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:40 мин.
Чете се за: 04:27 мин.
Чете се за: 02:35 мин.
Чете се за: 03:20 мин.
Чете се за: 03:20 мин.
Чете се за: 03:00 мин.
Чете се за: 02:15 мин.
Чете се за: 03:55 мин.
Чете се за: 05:55 мин.
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бойко Величков: Главната цел е класиране за Европа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Български футбол
Запази

Ние сме готови за това, което ни предстои, заяви спортният директор на ЦСКА.

Бойко Величков
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бойко Величков заяви, че приоритет пред ЦСКА е участието в европейските клубните турнири през следващия сезон. Спортният директор на „армейците“ заяви, че са готови за това, което ги очаква в плейофите на Първа лига. „Червените“ ще открият участието си с Вечно дерби срещу Левски, след като по-рано тази седмица двата отбора сложиха край на редовния сезон.

Величков окачестви програмата като добра след края на жребия за плейофите в родния елит.

"Ние сме готови за това, което ни предстои. А то, с оглед качеството на отборите - много дерби двубои до края. Програмата е добра заради няколко факта - качеството на противниците и изходната позиция. Ние не можем да очакваме нищо друго освен много здрави битки, независимо по какъв начин са подредени като последователност. Знаем какво ни чака и ще го гоним“, започна той.

Един от ръководителите на тима от Борисовата градина подходи философски относно финалната фаза на шампионата.

"Готови сме с цялото уважение към противниците. Приоритетно ще се обърнем към себе си за това да се подготвим по най-добрия начин и да постигнем нашите цели. Ситуацията ни е такава, че имаме генерална цел - класиране за Европа. Длъжни сме, заради името, което защитаваме, да опитаме по всеки един начин да постигнем максимално високи цели", сподели Величков.

Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 02:07 мин.
#Бойко Величков #Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Футбол

Чете се за: 02:17 мин.
Чете се за: 00:35 мин.
Чете се за: 00:35 мин.
Чете се за: 02:42 мин.
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ