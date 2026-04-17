Бойко Величков: Главната цел е класиране за Европа

Бойко Величков заяви, че приоритет пред ЦСКА е участието в европейските клубните турнири през следващия сезон. Спортният директор на „армейците“ заяви, че са готови за това, което ги очаква в плейофите на Първа лига. „Червените“ ще открият участието си с Вечно дерби срещу Левски, след като по-рано тази седмица двата отбора сложиха край на редовния сезон.

Величков окачестви програмата като добра след края на жребия за плейофите в родния елит.

"Ние сме готови за това, което ни предстои. А то, с оглед качеството на отборите - много дерби двубои до края. Програмата е добра заради няколко факта - качеството на противниците и изходната позиция. Ние не можем да очакваме нищо друго освен много здрави битки, независимо по какъв начин са подредени като последователност. Знаем какво ни чака и ще го гоним“, започна той.

Един от ръководителите на тима от Борисовата градина подходи философски относно финалната фаза на шампионата.

"Готови сме с цялото уважение към противниците. Приоритетно ще се обърнем към себе си за това да се подготвим по най-добрия начин и да постигнем нашите цели. Ситуацията ни е такава, че имаме генерална цел - класиране за Европа. Длъжни сме, заради името, което защитаваме, да опитаме по всеки един начин да постигнем максимално високи цели", сподели Величков.