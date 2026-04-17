От Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести с позиция за цените на редките лекарства

Реакция на изнесената информация от кабинета за огромни разлики в цените, на които държавните болници са купували едни и същи лекарства.

Според Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарства за редки болести, тези данни са представени некоректно от заместник-министрите на финансите и здравепазването.

От организацията твърдят още, че данните не са проверени и нямат източник. А съпоставките на цените са некоректни.

Противопоставят се на използването им за внушения за злоупопотрееба с публичен ресурс. От асоциацията заявяват готовност да участват в диалог за усъвъшренстване на нормативната уредба.