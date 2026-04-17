Добрин Гьонов: БФС мисли за благото на националните отбори

Чете се за: 01:40 мин.
Търсим по административен начин ак да задължи клубовете да използват повече български играчи, коментира заместник изпълнителният директор на централата.

Добрин Гьонов е на мнение, че Българският футболен съюз мисли за благото на националните отбори с новото правило което задължава отборите в Първа лига да включват български футболисти в стартовите си състави за сезон 2026/2027. което задължава отборите в Първа лига да включват български футболисти в стартовите си състави за сезон 2026/2027.

Заместник изпълнителният директор на БФС говори след жребия за плейофите в родния елит, като наблегна и за правилото, свързано с таксата за чужденците.

"Футболният съюз мисли за благото на националните отбори и по административен начин търси как да задължи клубовете да използват повече български играчи. Таксата за чужденци ще бъде увеличена, като клубовете сами ще преценят дали да я плащат. Ще предложим това решение да бъде обявено дни преди старта на шампионата“, бяха първите му думи.

Той коментира и жребият за решаващите мачове от първенството.

"Имаше много критерии при изготвянето на програмата, като това е продиктувано от факта, че инфраструктурата не позволява провеждането на мачове по всяко време. Всичко се определя чрез софтуер, като се гарантира равенство между отборите. Няма достатъчно стадиони за провеждане на мачове с голяма публика, както и в много от градовете“, завърши Гьонов.

#Първа лига 2025/2026 #Български футболен съюз (БФС) #Добрин Гьонов

