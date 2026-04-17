Започна финалният етап по снимките на филма „Чамкория“

Започна финалният етап от снимките на филма „Чамкория“ с режисьор Виктор Божинов. Филмът е по роман на Милен Русков и се очаква да излезе по кината през втората половина на 2027 г.

101 години по-късно си спомняме за кървавия атентат в църквата „Света Неделя“ – водещото събитие във втория етап на снимките на новия български филм „Чамкория“. По време на атентата загиват 134 души, затрупани от отломките на църквата, ранените са около 500.

Действието в „Чамкория“ се развива в Царска България през 20-те години на миналия век – време на ожесточени политически сблъсъци и разпадаща се надежда след войните. Филмът пресъздава трагичното събитие.

В главната роля, тази на таксиметровия шофьор от „Банишора“ Славе Желязков – Бай Славе, влиза актьорът Малин Кръстев.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, a „Чамкория“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия.