Новините 17.04.2026 г.

Започна финалният етап по снимките на филма „Чамкория“

Започна финалният етап от снимките на филма „Чамкория“ с режисьор Виктор Божинов. Филмът е по роман на Милен Русков и се очаква да излезе по кината през втората половина на 2027 г.

Колекционерска монета за 150 години от априлското въстание пуска БНБ

Българската народна банка (БНБ) ще пусне специална сребърна монета по повод 150 години от Априлското въстание. За догодина е планирана и монета с бухал, която възражда интереса към природните теми. Колекционерските монети не са просто пари – те разказват историята и показват важни моменти.

Колумбия планира да намали популацията на хипопотамите

Колумбия подготвя план за ограничаване броя на хипопотамите, живеещи там извън естествената си среда. В страната вече има около 200 хипопотама, като учените предупреждават, че след няколко години може да станат много повече.

Ръкавиците на Жана Херманс, които от малко нидерландско студио стигат до Холивуд

Жана Херманс от Нидерландия шие на ръка специални ръкавици, които носят известни певици и актриси. Тя работи в малка студио, но нейните ръкавици вече са стигнали до Холивуд. Сред звездите, които са носили нейни модели са Шер, Дуа Липа, Майли Сайръс и Ан Хатауей.

Giro d'Italia стартира от България

Световни колоездачи идват у нас. Giro d'Italia стартира от България, а три етапа ще се проведат тук. Може да следите съзнанието по БНТ.

Време е за първото голямо първенство по борба за 2026 г.

Време е за първото голямо първенство по борба за 2026 година. Тирана приема европейски елит в трите стила. Всяка схватка за отличие в албанската столица ще бъде наситена с класа и интрига. България отново ще разчита на своите звезди в битка за медалите.