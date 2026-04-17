Колекционерска монета за 150 години от априлското въстание пуска БНБ

Българската народна банка (БНБ) ще пусне специална сребърна монета по повод 150 години от Априлското въстание. За догодина е планирана и монета с бухал, която възражда интереса към природните теми. Колекционерските монети не са просто пари – те разказват историята и показват важни моменти.

За впечатляващите тогава 40 минути изминава разстоянието от Централна гара до площад "Славейков" първият трамвай. Именно на това събитие БНБ посвети и първата евромонета за колекционерски цели за тази година – сребърната 125 години електрически трамвай в България. Огромен беше интересът към нея и към следващата – 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов. Дни ни делят до третата – за Априлското въстание. Техни образци ще се наредят до последните възпоменателни монети в левове.

Цялата история на България се пази в отсичаните юбилейни монети, а БНБ е 13-ата най-стара национална банка в света.

Най-скъпата възпоменателна монета остава златната монета "Паисий Хилендарски - два златни лева" от 2022 г., чиято цена при пускане беше 3755 лева.