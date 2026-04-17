Ръкавиците на Жана Херманс, които от малко нидерландско студио стигат до Холивуд

Жана Херманс от Нидерландия шие на ръка специални ръкавици, които носят известни певици и актриси. Тя работи в малка студио, но нейните ръкавици вече са стигнали до Холивуд. Сред звездите, които са носили нейни модели са Шер, Дуа Липа, Майли Сайръс и Ан Хатауей.

Жана казва, че започнала да прави ръкавици още като студентка, защото за тях трябвало по-малко плат. После разбрала, че те могат да бъдат истинско изкуство между бижу и дреха. Днес тя прави всичко на ръка и обучава млади хора от различни държави в този рядък занаят.