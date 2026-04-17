Нова токсикохимична лаборатория в Плевен ще осигури по-бързи справки и експертизи

По-бързи справки и експертизи по досъдебните производства, по които има необходимост от изследвания както на шофьори, така и на заподозрени в извършване на престъпления. Това обеща министърът на вътрешните работи Емил Дечев, който днес откри първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен. Според юристи близо 40% от направените тестове у нас са фалшиво позитивни, а на полевия тест влияят редица фактори.

Румен Христов е пътен експерт и собственик на автошкола в Русе. Остава без книжка след инцидент на пътя и последвал фалшив положителен тест за наркотици. 10 месеца по-късно, анализът на кръвната му проба доказал, че не е употребявал забранени субстанции.

Румен Христов, експерт по "Пътна безопасност": "Аз в живота си никога не съм виждал никакъв вид наркотик. На когото и да кажеш, че ти не си употребил наркотик, този друг тест полевия казва обратното и докато изчаквахме кръвния тест беше много неприятна ситуация за мен и моето семейство."

Румен се надява повече лаборатории да заработят в страната. Първата извън столицата беше открита днес в Плевен. Такива ще има и във Варна, Пловдив и Бургас.

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Ще даде възможност по-бързо да се извършват експертните справки и експертизите по досъдебните производства, по които има необходимост от изследвания на водачи, на моторно-превозни средства, а и на други лица за подозрение в извършване на престъпления. Дали те са употребили наркотици, алкохол и съответно това ще даде възможност и за по-бързото приключване на досъдебните производства."

Така ще се облекчи и работата на останалите лаборатории, а шофьорите няма да чакат толкова дълго.

Румен Христов, експерт по "Пътна безопасност": "Трябва да се случва за дни, докато си изчакваш кръвното изследване не бива да те лишават от правото да управляваш автомобил."

Засега обаче законът остава непроменен.