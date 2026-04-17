БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:40 мин.
Чете се за: 02:55 мин.
Чете се за: 02:35 мин.
Чете се за: 03:20 мин.
Чете се за: 03:20 мин.
Чете се за: 03:00 мин.
Чете се за: 02:15 мин.
Чете се за: 03:55 мин.
Чете се за: 05:55 мин.
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Лудогорец останаха недоволни от програмата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Шампионите дадоха пример от началото на сезона и предупредиха клубовете, които ще представляват България в Европа наесен.

Димитър Божкилов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Лудогорец останаха крайно недоволен от изтеглената програма за плейофите в Първа лига. Пред БНТ подобна теза изказа Димитър Божкилов, мениджър трансфери в разградския клуб. Той даде пример и от началото на сезона, когато въпросният софтуер, който определя програмата, е заложил пет гостувания в първите седем мача на разградчани.

„Да, затова и г-н Караманджуков напусна жребия. Той изрази нашите аргументи в насрочената работа среща, която се състоя преди жребия. Това не е отсега. То е от началото на годината, когато бяхме уведомени за този софтуер, който, като цяло изглежда добре и е добре опакован, но така се подредиха нещата, че в най-натовареното време в първия полусезон ние трябваше да изиграем пет гостувания от седем мача. А имахме и мачове в Европа. Така че още тогава изразихме (несъгласие), не датира от сега. Не искам да излиза като някакво оправдание“, коментира Божкилов.

„Сега, на практика това второ място, което сме спечелили към момента, се обезсмисля, тъй като, например, ЦСКА ще има пет поредни домакинства на „Васил Левски“. Не казвам, че ЦСКА ще бъде подкрепен по някакъв начин, а по-скоро, че самият софтуер не работи в случая. Така се получи, че Лудогорец е в най-неизгодна позиция. Ние сме длъжни да го заявим“, добави мениджърът.

За следващия шампионат ще настояваме да бъдат заложени коректни критерии. Говоря и за участниците в Европа, не само за Лудогорец. Те също ще бъдат ощетени, категоричен е Божкилов.

„В крайна сметка това е реалността и ние ще се съобразим с нея. Но това трябва да бъде коригирано, за да е справедливо за всички участници. Независимо, че Лудогорец е извън София. Има живот и извън София. Каквото и да се случи, ние ще си извлечем поуките. Сигурен съм, че Лудогорец няма да се предаде без бой, във футболния смисъл, разбира се“, завърши представителят на Лудогорец.

Подробности вижте в интервюто на Росен Станчев!

Чете се за: 02:32 мин.
Чете се за: 02:17 мин.
#жребий Първа лига #Първа лига 2025/2026 #Димитър Божкилов #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Специално за БНТ

Чете се за: 03:20 мин.
Чете се за: 03:50 мин.
Чете се за: 01:57 мин.
Чете се за: 02:17 мин.
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
Чете се за: 02:27 мин.
Общество
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ