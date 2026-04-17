Прекратяване на огъня за 10 дни: Крехко примирие между Ливан и Израел

Президентът на Ливан съобщи, че никаква сделка с Израел не би могла да означава отказване от територия или да накърнява интереса на ливанския народ.



Един човек е загинал при израелски удар в Южен Ливан след прекратяването на огън. Съобщенията за удара дойдоха малко след като американският президент Доналд Тръмп обяви 10-дневното примирие. Подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ предупреди, че "пръстите на бойците остават на спусъка", в случай че примирието бъде нарушено. В 6-седмичния конфликт са загинали около 2 200 ливанци. Разселените са над 2 милиона. Израелските власти съобщават, че при атаките на Хизбула са загинали двама цивилни и 13 израелски войници.