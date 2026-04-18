Валежи и гръмотевици в съботния ден

Ще има купесто-дъждовна облачност и отначало в Западна България, а по-късно през деня и в останалите райони от страната, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен до силен, от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще са между 5° и 11°, в София около 7°, а максималните - между 15° и 21°, в София - около 17°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но само на места по северното крайбрежие ще превали дъжд. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2 -3 бала.

Над планините облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има интензивни валежи и гръмотевици. По-значителни ще са явленията в масивите в Югозападна България. Над около 1800 метра валежите ще са от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

В неделя преди обяд на отделни места в югоизточната половина от страната ще превалява дъжд, но след обяд облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 3° и 8°, максималните – между 17° и 22°.

През следващата седмица въздушната маса над страната ще се лабилизира. Ще има чести валежи, с гръмотевици и временно усилване на вятъра. Повишава се вероятността за интензивни явления и градушки, главно в Южна България, а за локални значителни количества на повече места в страната към сряда-четвъртък.

В понеделник температурите ще са все още високи, но от вторник ще започнат да се понижават и към средата на седмицата минималните ще са между 2° и 7°, а дневните – между 12° и 17°. Вятърът най-често ще е от запад-северозапад, слаб до умерен, но в понеделник в Източна България - временно от югозапад. В планините ще вали сняг, а от средата на седмицата границата на снеговалежите ще се снижи до надморска височина 1200 метра.