Подготовката за вота: В Бургас започва транспортирането на машините към секциите

В Бургас започва транспортирането на машините за вота в неделя. Устройствата, с които избирателите ще могат да упражнят правото си на глас, пристигнаха от София около 22:00 часа снощи в складова база в Бургас, като са останали под денонощна полицейска охрана.

При изключително засилени мерки за сигурност бяха отворени и разпломбирани камионите с машините за 2-ри многомандатен избирателен район - Бургас, които са 599 на брой.

снимки: БНТ