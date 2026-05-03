ЦСКА срещу Лудогорец и дуелът на Пловдив приковават вниманието

Неделният ден в Първа лига ще бъде открит от Арда и Черно море.

Снимка: БГНЕС
Вторият кръг в плейофите на Първа лига предлага нови интригуващи три мача. Черешката на тортата е между ЦСКА и Лудогорец, които ще се срещнат от 19:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

„Армейците“ и „орлите“ подновяват срещите помежду си само няколко дни след втория мач от полуфиналите в турнира за Купата на България, където първите си извоюваха класиране на финала. Към момента разградчани се намират на третото място във временното класиране с 60 точки, а столичани заемат четвъртата позиция с 56.

Футболистите на Пер-Матиас Хьогмо се простиха с шансовете си за трофей, след като Левски се качи на трона в българския елит след 17-годишна пауза. „Зелените“ обаче ще търсят успех, за да се настанят на второто място и да изместят от там ЦСКА 1948. Ако откаже състава на Христо Янев, отборът от Разград ще запази шансове за Европа.

Преди това Локомотив и Ботев ще подгреят с битката за Пловдив на „Колежа“ от 16:00 ч. „Смърфовете“ са в приповдигнато настроение след класирането на финала в турнира за Купата на България. Съставът на Душан Косич има 46 точки на сметката си и се намира на шестото място, а момчетата на Лъчезар Балтанов могат да се изравнят с градския съперник, ако се преборят за успеха. „Канарчетата“ почетоха подобаващо клубната легенда Динко Дерменджиев на 1 май, откривайки паметник на стадион „Христо Ботев“.

От 13:00 ч. Арда и Черно море пък се сблъскват в Кърджали в първия двубой от неделната програма. "Моряците" ще атакуват петото място и са в най-добра изходна позиция към момента, но тимът на Александър Тунчев рано или късно трябва да се отърси от лошите резултати напоследък, включително отпадането от Локомотив за Купата на България. Кърджалийци ще се изравнят с Черно море при успех на собствен терен.

