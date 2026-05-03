Ланс не успя да се възползва от грешката на ПСЖ

Защитаващият титлата си Пари Сен Жермен завърши 2:2 у дома с Лориен, но съперникът в битката за трофея в Лига 1 Ланс не успя да се възползва от това и направи равенството 1:1 като гост на Ница в късния мач от 32-ия кръг на футболното първенство на Франция.

Победа за втория в класирането Ланс щеше да намали преднината на ПСЖ до четири точки, като Ланс е домакин на парижани на 13 май, но разликата остава шест точки при три кръга до края на сезона. Ница е на 15-а позиция с 31 точки.

Нападателят Алан Сен-Максимен даде преднина на Ланс в 61-ата минута срещу бившия си клуб, след като получи отлично подаване от Адриен Томасон от дълбочина. Но след като защитникът на Ланс Сауд Абдулхамид беше изгонен в 81-ата минута, Ница изравни мигове по-късно, когато защитникът Али Абди отклони топката във вратата след пряк свободен удар на Софиан Диоп.

В неделя предстоят още пет мача от кръга в Лига 1.