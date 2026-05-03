Порто се пребори за 31-а титла на Португалия

Порто спечели 31-вата си титла във футболното първенство на Португалия след победа с 1:0 срещу Алверка на домакинския си стадион „Ещадио До Драгао“.

Голът на Ян Беднарек в 40-ата минута се оказа решаващ, а успехът донесе на Порто 85 точки и така той е недостижими за Бенфика (76) и Спортинг (73) при два оставащи мача до края на сезона.

37-годишният италиански треньор Франческо Фариоли спечели титлата още в първата си година начело на Порто.

Това е първи трофей за Порто от четири години насам, след като беше възроден от Андре Вилаш-Боаш като президент на клуба, който той изведе до требъл в първенството, купата и Лига Европа на 33-годишна възраст през 2011-а.

Бенфика на Жозе Моуриньо завърши наравно 2:2 на Фамаликао. Второто място на състава е още по-разочароващо като се има предвид, че отборът е непобеден в 32 мача от шампионата този сезон.