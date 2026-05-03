Лионел Меси и Интер Маями допуснаха обрат срещу Орландо Сити

Лионел Меси и Интер Маями поведоха с 3:0 срещу съперника си от щата Орландо Сити, точно на 51-ия рожден ден на съсобственика Дейвид Бекъм, като най-накрая изглеждаха готови да постигнат дългоочакваната първа победа на новия си домакински терен. Мартин Охеда и Орландо Сити обаче имаха други планове.

Охеда вкара три гола, Тайрийз Спайсър реализира победния в третата минута на добавеното време, а Орландо Сити надделя над Интер Маями с 4:3, слагайки край на серията от 11 срещи без загуба на настоящите шампиони на МЛС във всички турнири.

Меси отбеляза гол и направи две асистенции в 100-ия си мач за клуба, но това не се достатъчно. Иън Фрей и Теласко Сеговия също се разписаха за Интер Маями.

Орландо Сити спечели само два от последните си 15 мача в МЛС, включително плейофите от миналия сезон.

Охеда вкара в 39-ата минута, за да намали изоставането на Орландо на 1:3 на полувремето. Той беше точен отново в 68-ата, за да направи нещата интересни. Охеда имаше чудесен шанс да изравни в 73-ата минута, след като навлезе сам в наказателното поле. Но вратарят на Интер Дейн Сейнт Клер се откъсна добре от линията си и направи чудесно спасяване, за да запази резултата 3:2.

Охеда обаче се разписа от дузпа в 78-ата минута, за да изравни резултата на 3:3. Той имаше още един шанс в 80-ата минута, но не успя. Спайсър в крайна сметка донесе победата за гостите в добавеното време.

Интер Маями има още четири мача преди началото на седемседмичната пауза на МЛС заради Световното първенство по футбол.