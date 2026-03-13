БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
ЗАПАЗЕНИ

Започна обновяването на лекоатлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски“

Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
За първи път от близо 30 години едно от основните съоръжения за състезания и тренировки по лека атлетика у нас ще бъде изцяло обновено.

писта, национален стадион Васил Левски
Снимка: БФЛА
Стартира ремонтът на лекоатлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски“. Проектът вече е в ход, след като беше осигурено финансиране от българското правителство на стойност от близо 1.5 млн. евро. За първи път от близо 30 години едно от основните съоръжения за състезания и тренировки по лека атлетика у нас ще бъде изцяло обновено.

Пистата ще бъде изградена по съвременни технологии, отговарящи на високите международни стандарти, което ще осигури условия стадионът да приеме стартове на национално и международно ниво, включително европейско първенство. Пистата ще запази класическия си червен цвят, но ще бъде с полиуретанова настилка тип „сандвич“, положена на място, и сертифицирана от World Athletics.

Стартът на 110 м ще бъде изнесен зад старта на 100 м, което ще позволи състезателите в късите хърдели да финишират на финалната линия. Ще бъдат коригирани и леглата за поставяне на прътовете в сектора за овчарски скок, за да се подобри позиционирането на дюшека и да се предотврати навлизането му в първите два коридора на пистата. Останалите сектори ще запазят позициите си. При благоприятни атмосферни условия се очаква строително-ремонтните дейности да приключат през месец юни. Необходимата организация за изпълнението на проекта вече е създадена.

„Страната ни ще разполага с модерна лекоатлетическа писта. Това е изключително важна стъпка за българската лека атлетика. Благодаря на Национална спортна база, на Министерството на младежта и спорта, и лично на министрите Иван Пешев и Димитър Илиев, които подкрепиха реализацията на този проект и осигуриха необходимата приемственост между редовното и служебното правителство. Двете институции взеха предвид всички препоръки на БФЛА за качественото изпълнение на пистата. Именно това сътрудничество е от съществено значение за качествени проекти. Убеден съм, че обновената писта ще създаде още по-добри условия за подготовката на българските атлети и за провеждането на големи международни състезания у нас“, заяви президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

