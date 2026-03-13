Започна обновяването на лекоатлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски“

Стартира ремонтът на лекоатлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски“. Проектът вече е в ход, след като беше осигурено финансиране от българското правителство на стойност от близо 1.5 млн. евро. За първи път от близо 30 години едно от основните съоръжения за състезания и тренировки по лека атлетика у нас ще бъде изцяло обновено.

Пистата ще бъде изградена по съвременни технологии, отговарящи на високите международни стандарти, което ще осигури условия стадионът да приеме стартове на национално и международно ниво, включително европейско първенство. Пистата ще запази класическия си червен цвят, но ще бъде с полиуретанова настилка тип „сандвич“, положена на място, и сертифицирана от World Athletics.

Стартът на 110 м ще бъде изнесен зад старта на 100 м, което ще позволи състезателите в късите хърдели да финишират на финалната линия. Ще бъдат коригирани и леглата за поставяне на прътовете в сектора за овчарски скок, за да се подобри позиционирането на дюшека и да се предотврати навлизането му в първите два коридора на пистата. Останалите сектори ще запазят позициите си. При благоприятни атмосферни условия се очаква строително-ремонтните дейности да приключат през месец юни. Необходимата организация за изпълнението на проекта вече е създадена.