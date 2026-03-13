Джордж Ръсел с най-добро време в единствената свободна тренировка в Китай

Джордж Ръсел даде най-добро време в единствената свободна тренировка преди спринтовия уикенд на Гран при на Китай във Формула 1. Британецът поведе двойния успех за отбора на Мерцедес, след като изпревари съотборника си Кими Антонели.

Ръсел беше с повече от половин секунда по-бърз от Ландо Норис от Макларън. Антонели остана на 0.120 секунди зад съотборника си, докато другият пилот на Макларън Оскар Пиастри зае четвъртото място с изоставане от 0.736 секунди. Непосредствено след него се нареди Шарл Льоклер с Ферари.

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън даде шесто време, на 1.388 секунди зад лидера. Британецът записа обиколката си по-рано в сесията с по-стари гуми, след като се завъртя в началото на тренировката и повреди комплекта си със средна смес.

Световният шампион Макс Верстапен от Ред Бул остана едва осми, на цели 1.8 секунди зад темпото на Мерцедес, като дори се нареди зад пилота на Хаас Оливър Беърман.

Британският дебютант Арвид Линдблад успя да направи само шест обиколки, след като болидът му на Рейсинг Булс спря заради технически проблем.

В началото на тренировката се стигна и до любопитен инцидент между Норис и Хамилтън в последния завой, когато двамата се докоснаха, докато пилотът на Ферари се опитваше да изпревари по външната линия.

Спринтовата квалификация е по-късно днес.