БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Джордж Ръсел с най-добро време в единствената свободна тренировка в Китай

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Британецът поведе двойния успех за отбора на Мерцедес, след като изпревари съотборника си Кими Антонели.

Джордж Ръсел
Снимка: БТА
Слушай новината

Джордж Ръсел даде най-добро време в единствената свободна тренировка преди спринтовия уикенд на Гран при на Китай във Формула 1. Британецът поведе двойния успех за отбора на Мерцедес, след като изпревари съотборника си Кими Антонели.

Ръсел беше с повече от половин секунда по-бърз от Ландо Норис от Макларън. Антонели остана на 0.120 секунди зад съотборника си, докато другият пилот на Макларън Оскар Пиастри зае четвъртото място с изоставане от 0.736 секунди. Непосредствено след него се нареди Шарл Льоклер с Ферари.

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън даде шесто време, на 1.388 секунди зад лидера. Британецът записа обиколката си по-рано в сесията с по-стари гуми, след като се завъртя в началото на тренировката и повреди комплекта си със средна смес.

Световният шампион Макс Верстапен от Ред Бул остана едва осми, на цели 1.8 секунди зад темпото на Мерцедес, като дори се нареди зад пилота на Хаас Оливър Беърман.

Британският дебютант Арвид Линдблад успя да направи само шест обиколки, след като болидът му на Рейсинг Булс спря заради технически проблем.

В началото на тренировката се стигна и до любопитен инцидент между Норис и Хамилтън в последния завой, когато двамата се докоснаха, докато пилотът на Ферари се опитваше да изпревари по външната линия.

Спринтовата квалификация е по-късно днес.

#Формула 1 сезон 2026 #Джордж Ръсел

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
2
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България, трябва да издават лични документи според половата идентичност
3
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България,...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
4
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
5
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
6
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Формула 1

Джордж Ръсел спечели Гран При на Австралия
Джордж Ръсел спечели Гран При на Австралия
Джордж Ръсел с полпозишън в първия старт за сезона Джордж Ръсел с полпозишън в първия старт за сезона
Чете се за: 01:57 мин.
Оскар Пиастри бе най-бърз в първия тренировъчен ден в Австралия Оскар Пиастри бе най-бърз в първия тренировъчен ден в Австралия
Чете се за: 02:42 мин.
Гран при на Австралия във Формула 1 ще се проведе по план Гран при на Австралия във Формула 1 ще се проведе по план
Чете се за: 02:17 мин.
Шарл Льоклер с най-добра обиколка в последния сутрешен тест на Формула 1 Шарл Льоклер с най-добра обиколка в последния сутрешен тест на Формула 1
Чете се за: 02:17 мин.
Ландо Норис: Очаквам битка за титлата с Джордж Ръсел през новия сезон Ландо Норис: Очаквам битка за титлата с Джордж Ръсел през новия сезон
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива
Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Депутатите решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Извънредно заседание на енергийната комисия заради парите по Плана...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Чете се за: 00:32 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ