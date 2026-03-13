Лодка от Балчик спечели държавното първенство по ветроходство

Лодка от Балчик с рулеви Николай Станев спечели държавното първенство в клас Ял 6. Състезанието се проведе във Варненското езеро с домакин Морска база Веслец. Победителите завършиха на първо място в шест от проведените седем гонки.



На второ и трето място в класирането на държавното първенство са екипажите от Яхт клуб София сейл с рулеви Михаил Митев и Стоян Георгиев от Морски клуб Балчик.



Състезанието във Варненското езеро протече много интересно и изцяло в духа на феърплея. Бяха връчени награди за най-млад участник – Светозар Георгиев от Морски клуб Балчик, и най-възрастен участник – Димитър Димитров от ВВМУ Никола Вапцаров/ВК Вимпел.