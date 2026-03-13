БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лодка от Балчик спечели държавното първенство по ветроходство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Победителите завършиха на първо място в шест от проведените седем гонки.

Ветроходство
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Лодка от Балчик с рулеви Николай Станев спечели държавното първенство в клас Ял 6. Състезанието се проведе във Варненското езеро с домакин Морска база Веслец. Победителите завършиха на първо място в шест от проведените седем гонки.

На второ и трето място в класирането на държавното първенство са екипажите от Яхт клуб София сейл с рулеви Михаил Митев и Стоян Георгиев от Морски клуб Балчик.

Състезанието във Варненското езеро протече много интересно и изцяло в духа на феърплея. Бяха връчени награди за най-млад участник – Светозар Георгиев от Морски клуб Балчик, и най-възрастен участник – Димитър Димитров от ВВМУ Никола Вапцаров/ВК Вимпел.

#Държавно първенство по ветроходство

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
2
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
3
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"
4
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?
6
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Водни спортове

Цветомир Ереминов ще участва на европейско по скокове във вода
Цветомир Ереминов ще участва на европейско по скокове във вода
За първи път България ще приеме световния шампионат по джет ски За първи път България ще приеме световния шампионат по джет ски
Чете се за: 02:00 мин.
Йосиф Миладинов започва процедура по възстановяване на състезателни права Йосиф Миладинов започва процедура по възстановяване на състезателни права
Чете се за: 01:30 мин.
Цанко Цанков стана световен шампион на 450 метра в ледени води Цанко Цанков стана световен шампион на 450 метра в ледени води
Чете се за: 00:37 мин.
Цанко Цанков стана световен вицешампион на 200 м свободен стил по зимно плуване Цанко Цанков стана световен вицешампион на 200 м свободен стил по зимно плуване
Чете се за: 00:35 мин.
Антонио Жозе Силва: България има потенциал да се превърне във фактор във водните спортове Антонио Жозе Силва: България има потенциал да се превърне във фактор във водните спортове
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния закон за бюджета
Депутатите приеха на първо четене удължаването на удължителния...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир Кабинетът е готов да сезира Конституционния съд за решението на парламента за Съвета за мир
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове Обмислят по-строг контрол при провеждането на шофьорските курсове
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Турция свали трета иранска ракета Турция свали трета иранска ракета
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Заради случая с частното училище край София започва проверка в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Заради скока на горивата: САЩ позволиха за месец търговия с руски...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров: България изведе най-много хора от кризисния...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ