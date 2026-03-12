Цветомир Ереминов ще участва на европейско по скокове във вода

Цветомир Ереминов ще вземе участие на европейското първенство по скокове във вода, което ще се проведе от 31 юли до 16 август в Париж, Франция.

Това стана възможно след като българският състезател покри норматива си по време на Университетския зонален шампионат на NCAA.



Ереминов се нареди на седмо място във финала на 10 метра кула с резултат от 394,65 т. С представянето си той се класира и за NCAA финала в Атланта, Джорджия, който ще се проведе в края на месеца.



На същия басейн по време на Летните олимпийски игри през 1996г. Радослава Георгиева се класира 16-та в дисциплината 10 метра кула.