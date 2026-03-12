БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цветомир Ереминов ще участва на европейско по скокове във вода

Спорт
Надпреварата ще се проведе от 31 юли до 16 август в Париж.

Цветомир Ереминов
Снимка: Снимка: Евгени Ангелов
Цветомир Ереминов ще вземе участие на европейското първенство по скокове във вода, което ще се проведе от 31 юли до 16 август в Париж, Франция.

Това стана възможно след като българският състезател покри норматива си по време на Университетския зонален шампионат на NCAA.

Ереминов се нареди на седмо място във финала на 10 метра кула с резултат от 394,65 т. С представянето си той се класира и за NCAA финала в Атланта, Джорджия, който ще се проведе в края на месеца.

На същия басейн по време на Летните олимпийски игри през 1996г. Радослава Георгиева се класира 16-та в дисциплината 10 метра кула.

#Цветомир Ереминов #европейското първенство по скокове във вода

