Джордж Ръсел спечели квалификациите за спринта в Китай

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Продължава доминацията на Мерцедес.

Джордж Ръсел
Снимка: БТА
Отборът на Мерцедес продължава да демонстрира впечатляваща форма в началото на сезона във Формула 1. Джордж Ръсел изпревари съотборника си Кими Антонели и записа полпозишън за съботното спринтово състезание на Голямата награда на Китай. Британецът измина 5,451-километровата писта в Шанхай за 1:31.520 минути, изпреварвайки Антонели с 0,289 секунди.

Настоящият световен шампион Ландо Норис от Макларън остана на трета позиция с изоставане от 0,621 секунди, следван от Люис Хамилтън от Ферари, Оскар Пиастри във втория Макларън и Шарл Льоклер от Ферари. Четирикратният шампион Макс Ферстапен от Ред Бул е едва осми, с цели 1,7 секунди изоставане, а новият му съотборник Исак Хаджар завърши десети.

Ръсел идва след победата си в откриващото състезание в Австралия миналия уикенд, където също тръгна от първа позиция, оставяйки зад себе си Антонели, Льоклер и Хамилтън. Мерцедес и Ферари показаха сериозно превъзходство, докато Макларън постепенно се намества в челото, но първите тренировки в петък показаха, че Мерцедес остава водещият отбор.

Астън Мартин продължават да срещат проблеми, като Фернандо Алонсо и Ланс Строл завършиха квалификациите съответно на 19-то и 20-то място, пред Валтери Ботас от новия отбор Кадилак. Неговият съотборник Серхио Перес ще стартира от последните позиции в събота, след като пропусна квалификацията за спринта заради проблем с горивото.

В събота са насрочени и квалификациите за основното състезание в неделя, където отново се очаква напрегната битка за челните позиции между водещите отбори.

#Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026 #Джордж Ръсел

