Кийли Ходжкинсън подобри световния рекорд на 800 м. в зала

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън от Великобритания подобри световния рекорд на 800 м в зала с почти една секунда, като постигна време от 1:54,87 минути. Това се случи на състезание в Лювен, Франция в четвъртък вечер.

Британката подобри дългогодишния световен рекорд от 1:55,82 минути поставен от словенката Йоланда Чеплак на Европейското първенство по лека атлетика в зала във Виена през 2002 г., в деня, в който е родена Ходжкинсън.

Олимпийската шампионка загатна за възможностите си, след като постигна резултат от 1:56,33 минути, третият най-бърз резултат в историята на закрито – при дебюта си за сезона в квалификациите на британското първенство на закрито в Бирмингам в събота.

Кийли Ходжкинсън е първата жена в историята, която бяга под 1 минута и 55 секунди на 800 метра в зала.