БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:12 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
живо радослав миленков срещата президента илияна йотова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер. Тя разговаря и с подуправителя на БНБ Радослав Миленков. Той на свой ред отново заяви, че отказва да поеме поста служебен премиер. Той подчерта, че води две направления в БНБ и има ангажименти с Европейската централна банка.

След края на срещата подуправителя Радослав Миленков направи коментар пред медиите.

"Дадох отговора, който давах и последните три пъти на предходния президент. Няма да стана служебен премиер. Прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка и Българската народна банка. Знаете, аз съм давал аргументите и пред вас, и пред президента. Те са известни. Повторих ги на госпожа Йотова. А те са накратко това, че ръководя две управления в момента в БНБ – „Банков надзор“ и „Емисионно“. Член съм на Надзорния съвет на Европейската централна банка. Всичко това са ангажименти и ограничения. Управителят спомена някои от тези ограничения. Така че не е изненада, предполагам, за никого моята позиция за пореден път по темата", каза Радослав Миленков.

Снимки: Десислава Кулелиева

За днес президентът Йотова насрочи четири срещи с кръга лица, определени в Основния закон да могат да заемат поста.

Първата беше с управителя на БНБ Димитър Радев, втората с подуправителя на БНБ Петър Чобанов, третата с подуправителя Радослав Миленков и последната е с Андрей Гюров.

До края на седмицата Илияна Йотова ще разговаря с обмудмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Според процедурата, след като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.

    Последвайте ни

    ТОП 24

    Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
    1
    Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
    Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
    2
    Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
    Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов
    3
    Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
    Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
    4
    Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
    Спортните събития, които бележат 2026 година
    5
    Спортните събития, които бележат 2026 година
    Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер
    6
    Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се...

    Най-четени

    Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
    1
    Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
    Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
    2
    Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
    Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
    3
    Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
    След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
    4
    След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
    Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
    5
    Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
    9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
    6
    9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

    Още от: Политика

    България и Сърбия с проект за откриване на ГКПП „Калотина - Градина“ 2
    България и Сърбия с проект за откриване на ГКПП „Калотина - Градина“ 2
    Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински сестри Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински сестри
    Чете се за: 05:42 мин.
    Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
    Чете се за: 00:27 мин.
    Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не" Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
    Чете се за: 04:15 мин.
    Депутатите гласуват закриватането на Антикорупционната комисия Депутатите гласуват закриватането на Антикорупционната комисия
    Чете се за: 03:32 мин.
    Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
    Чете се за: 02:32 мин.

    Водещи новини

    И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
    И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
    Чете се за: 02:35 мин.
    У нас
    Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не" Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
    Чете се за: 04:15 мин.
    У нас
    Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
    Чете се за: 02:32 мин.
    У нас
    Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов
    Чете се за: 01:12 мин.
    У нас
    Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
    Чете се за: 00:47 мин.
    По света
    Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
    Чете се за: 00:27 мин.
    У нас
    Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
    Чете се за: 02:15 мин.
    У нас
    Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
    Чете се за: 02:02 мин.
    У нас
    Product image
    Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
    Абонирай ме за най-важните новини?
    ДА НЕ