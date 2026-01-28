Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за назначаване на служебен премиер. За днес са насрочени четири срещи между държавния глава и кръга лица, определени в Основния закон да могат да заемат поста.

Първата беше с управителя на БНБ Димитър Радев, а втората с подуправителя на БНБ Петър Чобанов. След края на срещата той направи коментар пред медиите.

"Бих поел поста служебен премиер, ако има опасност от конституционна криза. Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля", каза Чобанов.

Поканата да стане следващ служебен премиер, подуправителят на БНБ коментира така: "Отговорът ми е "не".

"Вижте, разликата с предните процедури беше тогава и заявих и пред вас, че бих поел поста служебен премиер, ако мисля, че има опасност от конституционна криза и никой друг не би се съгласил. Сега списъкът е разширен, някои хора, още като ги избираха, бяха с ясното съзнание, че могат да са кандидати и са изразили съгласие, така че не мисля, че в момента ще има конституционна криза и не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля. Това, което ми е конкретно като професионално развитие, моята кариера започна в БНБ, сега си върнах мениджмънта на БНБ, като професионално развитие в тези среди и мисля, че мога да бъдат много полезен за държавата и го доказвам. Отговорът към момента е "не", отгледна точка на това, че не виждам опасност и риск от конституционна криза."

По думите на Чобанов с президента Йотова са провели "задълбочен институционален разговор".

"Знаете, че аз съм работил и с предходни президенти, с президента Първанов, с президента Радев. Сега проведохме един разговор за това какво ни очаква в следващите месеци. Тоест какви са предизвикателства пред България, както вътрешно, финансово, икономически, със завършване на процеса на интеграция на нашата страна в еврозоната, от гледна точка на това, което остана, че от 1 февруари ни очаква в обращение да е само еврото. От външно политическите неща, виждате, че се появяват идеи като Европа на две скорости. Това също обсъдихме, това е стара идея, която се възобновява и която не е в момента в наш интерес. Тоест идеята е чисто институционалният диалог да продължи и по време на служебния кабинет, така че и с президентската институция, която няма да е служебния кабинет, т.е. отделна институция, така че да сме сигурни, че ще се формулира достойна национална позиция и ще я отстояваме, за да не допуснем подобна Европа на две скорости да ни изключи."

Снимки: Десислава Кулелиева

След срещата с Чобанов, президентът Илияна Йотова ще се срещне с другите двама подуправителите на БНБ.

До края на седмицата Илияна Йотова ще разговаря с обмудмана и неговия заместник, както и с председателя на Сметната палата и двамата му заместници.

Според процедурата, след като президентът Илияна Йотова определи на кого ще възложи мандат за служебен кабинет и консултации с парламентарните партии, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство. Заедно с назначаването на служебния кабинет, президентът трябва да определи и дата за предсрочните избори, които да се проведат в срок до два месеца.