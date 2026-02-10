БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:52 мин.

Линдзи Вон: Физическата болка не ме кара да съжалявам, че участвах

Чете се за: 03:45 мин.
Алпийски ски
Американката претърпя две хирургичести интервенции след зловещото й падане по време на спускането.

линдзи вон огледа олимпийското трасе спускането милано кортина
Линдзи Вон не съжалява, че се е състезавала на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина 2026 със скъсани кръстни връзки, въпреки че участието й в спускането в неделя продължи само с 13 секунди и завърши с още по-болезнена травма - фрактура в пищяла.

"Получих комплексна фрактура в пищяла и в момента състоянието на костта е стабилно, но ще се нуждая от допълнителни операции за пълно възстановяване", разкри тя в публикация в Инстаграм в понеделник вечер.

Американката вече претърпя две хирургичести интервенции.

Вон, на 41 години, се завърна в алпийските ски през миналата година с единствената цел да спечели злато в спускането 16 години след първото й. Тя влезе в Олимпийските игри като лидер в дисциплината за Световната купа, но само седмица преди старта скъса връзки след падане в Кран Монтана. Тя все пак реши да стартира в Италия и го направи с шина на крака.

"Скъсаните връзки и предишни контузии нямат никакво отношение с падането ми. Неделята не завърши по начина, по който се надявах, но физическата болка не ме кара да съжалявам, че участвах. Чувството на стартовата линия бе невероятно и никога няма да го забравя. Бях там и имах възможност да спечеля, което бе победа само по себе си. Рискувах много, но го правя през цялата ми кариера, защото спускането винаги е било много опасна дисциплина", написа още тя.

"Олимпийската ми мечта не завърши така, както се надявах. Краят не бе приказен, но животът е такъв. Осмелих се да преследвам мечта и положих много труд, за да я осъществя. В спускането обаче разликата между стратегическа линия и катастрофална контузия е 5 инча (12.7 сантиметра - б.пр.)", продължи Кралицата на алпийските ски.

"Бях просто на 5 инча от линията, когато ръката ми закачи вратата. Завъртях се и това доведе до катастрофата. Досущ като в ските, хората поемат рискове в живота, мечтаят и обичат. Скачаме и понякога падаме. Понякога мечтите ни рухват, въпреки че знаем, че можем да ги постигнем. Красотата на живота се крие в това, че нищо не ни пречи да опитаме", добави американката.

"Опитах, мечтах, скочих. Единственият провал в живота е да не го направиш", завърши тя.

Тежката травма на американката е историята на Олимпийските игри до този момент, а не златните медали. Треньорът на Вон, легендарният норвежец Аксел Лунд Свиндал, не скри емоциите си след операцията.

"Линдзи, ти си невероятно смела. Твоята кариера вдъхновява хората, които те следват неуморно и тези, с които работиш ежедневно. Преминахме през няколко трудни дни, но най-трудно беше на теб. И все пак се случи нещо магическо, което няма нужда от обяснение. Ти каза да предадем на Брийзи, че е свършила страхотна работа. Твоята съотборничка водеше и това беше твоето съобщение. Това искаше да чуем, преди хеликоптерът да те отведе в болницата. Характерът изпъква в най-трудните моменти", написа той в социалните мрежи.

Линдзи Вон - стартов номер 13, 13 секунди на пистата, 13-ата контузия
Край на олимпийската мечта за Линдзи Вон след тежко падане
