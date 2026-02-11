БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Волфганг Пихлер: Медалът на Лора Христова е един от най-ценните в кариерата ми

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Сега мога да ходя с високо вдигната глава, заяви треньорът на родната биатлонистка, която се поздрави с бронз на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

лора христова бронзов медал игрите милано кортина 2026 галерия
Слушай новината

Българката Лора Христова поднесе най-голямата изненада в състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Милано-Кортина в сряда, спечелвайки изключителен бронзов медал, който почти никой не очакваше - освен може би легендарният германски треньор на българския отбор, Волфганг Пихлер, пише Ройтерс.

71-годишният треньор е на своите десети Зимни олимпийски игри, а неговата неизвестна за света 22-годишна състезателка уцели всичките си 20 удара и кара брилянтно ски, за да си осигури трето място след френската двойка Жюлия Симон и Лу Жанмоно, които завършиха съответно първи и втори.

„Това е един от най-ценните медали в кариерата ми“, каза Пихлер пред Ройтерс. „Знаете ли, ние сме отбор без име... нямаме голяма подкрепа, ние само работим наистина усилено, работим в добър екип“, смята той.

Пихлер беше архитект на голяма част от успехите на Швеция на Олимпийските и Световните първенства през годините, но той каза, че медалът на Христова е сред най-добрите му постижения.

Знам, че системата ми работи - това, знам, и в неделя - на смесената щафета, си помислих, добре, те караха ски толкова добре, така че материалът работи и представянето е добро, тогава можем да направим нещо тук“, каза той.

„Те винаги се усмихваха, като говорех за медали, но моят план беше да спечеля медал тук. И разбира се, винаги е нужен късмет, но видях в неделя, че сме в добра форма и това все още работи. Сега мога да ходя с високо вдигната глава. Заявих, че няма да се върнем без медал, но, разбира се, оставам реалист“, каза още германецът.

"Аз съм на 71 години, а за тази работа трябва много енергия. Не забравяйте, че след сърдечния пристъп, бях в кома, така че трябва да се грижа за себе си. Това е последната ми Олимпиада. Играя тенис, карам колело, но няма да тренирам повече. Все още съм в тима на експертите, консултирам и шведите. Аз съм и адвокат в съда и кандидат за парламента от Руполдинг, така че животът ми не е скучен. Но трябва да призная, че възрастта ми се отразява", каза още Пихлер.

Свързани статии:

Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова
Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова
Бившата национална състезателка сподели радостта си след втория...
Чете се за: 03:12 мин.
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
23-годишната българка финишира за 42:20.1 минути, след като свали...
Чете се за: 03:22 мин.
#Волфганг Пихлер #Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Лора Христова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
2
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
3
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
4
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
6
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Зимни

Италианки триумфираха с титлата при шейните на двойки в Милано/Кортина
Италианки триумфираха с титлата при шейните на двойки в Милано/Кортина
Линдзи Вон претърпя трета операция Линдзи Вон претърпя трета операция
Чете се за: 01:30 мин.
Словакия срази олимпийския шампион по хокей Словакия срази олимпийския шампион по хокей
Чете се за: 02:37 мин.
Историята на олимпийските значки Историята на олимпийските значки
Чете се за: 01:15 мин.
Днес на Игрите 11.02.2026 г. Днес на Игрите 11.02.2026 г.
Историята, която побратимява Згориград и Тезеро Историята, която побратимява Згориград и Тезеро
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ