Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
"ДПС - Ново начало" внасят законови промени за великденски добавки на пенсионерите под прага на бедност

У нас
пръв път виждам тая банкнота голяма част пенсионерите никога докосвали евро
Парламентарната група на "ДПС - Ново начало" ще внесе промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността, съобщиха от пресцентъра на формацията.

В проекта се предвижда еднократна помощ, се посочва в съобщението.

От формацията припомнят, че миналата година мярката отново беше приета по нейно предложение и достигна до близо 680 000 пенсионери.

Парламентът и служебното правителство трябва повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота, се посочва в съобщението.

