БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Везенков преминава спешни прегледи

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Към този момент е неясно състоянието на лидера на Олимпиакос, който завоюва приз след края на турнира за Купата на Гърция.

Везенков преминава спешни прегледи
Снимка: basket.gr
Слушай новината

Александър Везенков няма да запомни с добро турнира за Купата на Гърция в Ираклион. Селекцията на Йоргос Барцокас отстъпи пред Панатинайкос с 68:79 на финала, изигран в „Ираклион Арена“, а състоянието на българина към момента е неясно. Припомняме, че крилото не доигра мача, тъй като получи контузия в кръста към края на третата част. Впоследствие българският национал се завърна на пейката, носейки специален колан, но не влезе в игра за „червено-белите“ до края на срещата,

Очаква се 30-годишният баскетболист да премине спешни медицински прегледи, които да установят колко сериозна е неговата травма, съобщават медиите в южната ни съседка. На този етап няма яснота дали 206-сантиметровият стрелец ще бъде на линия за следващия мач на тима от Пирея в Евролигата, който ще бъде на 25 февруари (сряда), когато предстои визита на Жалгирис в Евролигата.

Травмата на родения в Никозия играч го поставя под въпрос и за мачовете на националния отбор от втория игрови прозорец в първия етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев ще има визити на Норвегия на 27 февруари и Армения на 2 март, а Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година попадна в разширения списък, като предварителните очаквания бяха да бъде на линия за срещата от група B с норвежците, но в този момент по-скоро е под въпрос.

Все пак синът на Сашо Везенков успя да блесне на Финалната осмица в Ираклион и се пребори за Реализатор №1, което е малка утеха за него. За Везенков това е четвърта награда от турнира в последните четири години.

Свързани статии:

Контузия спря Везенков, Олимпиакос с разочарование за Купата (ВИДЕО)
Контузия спря Везенков, Олимпиакос с разочарование за Купата (ВИДЕО)
Българският национал не доигра финала на турнира, а...
Чете се за: 03:57 мин.
#Купа на Гърция по баскетбол 2026 г. #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
1
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
2
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
3
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
4
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
5
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
6
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
6
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София

Още от: Баскетбол

Сан Антонио подчини Сакраменто след нов рецитал на Виктор Уембаняма
Сан Антонио подчини Сакраменто след нов рецитал на Виктор Уембаняма
Контузия спря Везенков, Олимпиакос с разочарование за Купата (ВИДЕО) Контузия спря Везенков, Олимпиакос с разочарование за Купата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:57 мин.
Черно море се добра до финала на Купата след спорно решение и трилър Черно море се добра до финала на Купата след спорно решение и трилър
Чете се за: 04:20 мин.
Локомотив Пловдив нокаутира Рилски спортист за исторически финал на Купата Локомотив Пловдив нокаутира Рилски спортист за исторически финал на Купата
Чете се за: 04:57 мин.
Любомир Минчев: Не можем да говорим за подценяване, това изобщо не стои на дневен ред Любомир Минчев: Не можем да говорим за подценяване, това изобщо не стои на дневен ред
Чете се за: 03:45 мин.
Борислав Младенов отпада от състава на България за мачовете с Норвегия и Армения Борислав Младенов отпада от състава на България за мачовете с Норвегия и Армения
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица Екипи от Община Гълъбово следят нивото на река Соколица
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
Чете се за: 02:40 мин.
По света
По-високи възнаграждения за членовете на РИК и СИК за предстоящия...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп – ще задейства ли ЕС "търговската...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Частични местни избори за кмет в 8 населени места в страната
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ