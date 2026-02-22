Везенков преминава спешни прегледи

Александър Везенков няма да запомни с добро турнира за Купата на Гърция в Ираклион. Селекцията на Йоргос Барцокас отстъпи пред Панатинайкос с 68:79 на финала, изигран в „Ираклион Арена“, а състоянието на българина към момента е неясно. Припомняме, че крилото не доигра мача, тъй като получи контузия в кръста към края на третата част. Впоследствие българският национал се завърна на пейката, носейки специален колан, но не влезе в игра за „червено-белите“ до края на срещата,

Очаква се 30-годишният баскетболист да премине спешни медицински прегледи, които да установят колко сериозна е неговата травма, съобщават медиите в южната ни съседка. На този етап няма яснота дали 206-сантиметровият стрелец ще бъде на линия за следващия мач на тима от Пирея в Евролигата, който ще бъде на 25 февруари (сряда), когато предстои визита на Жалгирис в Евролигата.

Травмата на родения в Никозия играч го поставя под въпрос и за мачовете на националния отбор от втория игрови прозорец в първия етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев ще има визити на Норвегия на 27 февруари и Армения на 2 март, а Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година попадна в разширения списък, като предварителните очаквания бяха да бъде на линия за срещата от група B с норвежците, но в този момент по-скоро е под въпрос.

Все пак синът на Сашо Везенков успя да блесне на Финалната осмица в Ираклион и се пребори за Реализатор №1, което е малка утеха за него. За Везенков това е четвърта награда от турнира в последните четири години.