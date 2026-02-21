БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Контузия спря Везенков, Олимпиакос с разочарование за Купата (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Българският национал не доигра финала на турнира, а "червено-белите" отново останаха с празни ръце.

олимпиакос панатинайкос купа гърция финал
Александър Везенков и Олимпиакос претърпяха разочарование в турнира за Купата на Гърция в Ираклион. Българинът и неговите съотборници отстъпиха пред Панатинайкос с 68:79 на финала, изигран в „Ираклион Арена“.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе поставен сред титулярите, но няма да запомни тази среща с нищо добро, тъй като не успя да я доиграе. Въпреки че бе на висота през първото полувреме и за пореден път влезе в ролята на топреализатор, българският национал напусна залата в края на третата част заради проблеми с кръста, като се върна впоследствие и изгледа остатъка от мача с колан. Крилото остави на сметката си 16 точки, 2 борби и 1 асистенция за 27 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 7/7 от средна дистанция, 0/4 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Това се оказа и първото поражение през сезона за селекцията на Йоргос Барцокас на гръцка земя, където до този момент продължава да не познава вкуса на загубата в елита на южната ни съседка. За „червено-белите“ това е второ поредно и общо 11-то сребро в турнира, като те отстъпиха в спора за трофея и преди година срещу състава, воден от Еегин Атаман. От своя страна Панатинайкос добави във витрината си втора поредна и общо 22-ра купа на страната.

Откриващите минути загатнаха за много интрига и честата смяна на водачеството затвърди тези думи, а в края на встъпителния период светлинното табло светеше при 17:17. „Зелените“ включиха на съвсем друга скорост и намериха сили да нарушат статуквото, за да наложат волята си и да се оттеглят в съблекалнята при 45:29.

„Детелините“ нямаха намерение да намалят оборотите и в хода на третата част, повеждайки с 18-точки след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт тимът от Пирея направи последен опит за щурм, но не бе в състояние да сътвори чудо, което улесни допълнително неговия съперник до финалната сирена.

Тайрик Джоунс (6 борби) и Еван Фурние (5 асистенции) се разписаха с по 12 точки за „червено-белите“. Томас Уолкъп се отчете с 11 и 9 завършващи подавания.

Завърналият се само преди дни в Европа Найджъл Хейс-Дейвис обра овациите. Най-новото попълнение на „зелените“ завоюва приза за MVP на Финалната осмица в Ираклион. Американското крило финишира с 15 точки и 6 борби за победителите.

Никос Рогкавопулос наниза 14 точки. Джериан Грант и Константинос Митугло добавиха по 11.

