Алберт Попов отпадна от слалома в Бормио при тежки условия

Мъжкият слалом в Бормио приковава българското внимание в десетия ден на Олимпийските игри в Милано/Кортина, но за съжаление завърши преждевременно за най-добрия ни алпиец Алберт Попов.

Първият манш се провежда при силен снеговалеж, който значително влоши условията на пистата "Стелвио“, особено за състезателите с по-късни стартови номера. Сред тях беше и Попов (№18), който се движеше с изоставане от 0.73 секунди на първата контрола, но се поколеба при влизането в първия гребен, допусна грешка и отпадна.

За 26-годишния софиянец това беше първи и единствен старт на третата му Олимпиада. При дебюта си в Пьончан през 2018 г. той отпадна в първия манш на слалома и завърши 28-и в гигантския слалом, а преди четири години в Пекин се класира 17-и в гигантския слалом и девети в коронната си дисциплина слалом.

Другият български представител, Калин Златков, стартира за втори път на Игрите в Италия. В събота 25-годишният скиор завърши 37-и в гигантския слалом при олимпийския си дебют.

С първи стартов номер водач след първия манш е норвежецът Атле Лие Макграт с време 56.14 секунди, като ранният му старт се оказа предимство в усложнените метеорологични условия.

Сред високопрофилните отпаднали са олимпийският шампион в гигантския слалом Лукас Бротен, Мануел Фелер, както и надеждата на домакините Алекс Винацер. Австриецът Марко Шварц финишира на 1.96 секунди зад лидера - резултат, който при тези условия може да се счита за успех.

Вторият манш е предвиден за 14:30 часа и ще бъде последният старт в алпийските ски при мъжете на Олимпийските игри в Италия.