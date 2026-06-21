БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От 60 цента до 45 евро: Колко струва сянката по...
Чете се за: 03:55 мин.
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в...
Чете се за: 00:27 мин.
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Чете се за: 00:30 мин.
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското...
Чете се за: 01:25 мин.
Здравей, лято!
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Крум Захариев спечели бронз в десетобоя на Балканското първенство във Волос

Евгени Николов от Евгени Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Българският национал постави личен рекорд от 7387 точки и донесе пето отличие за страната ни от шампионата в Гърция

крум захариев спечели бронз десетобоя балканското първенство волос
Снимка: БФЛА
Слушай новината

Най-добрият ни състезател в десетобоя в последните години Крум Захариев постигна най-големия успех в кариерата си.

29-годишният състезател на "Славия" спечели бронзов медал на балканското първенство по лека атлетика, което се провежда в гръцкия град Волос. Той събра 7387 точки, като подобри значително личния си рекорд от 7000 точки през миналата година.

Това е най-доброто постижение на български състезател в дисциплината от 33 години насам. Последният състезател, който преминава границата от 7500 точки е Красимир Петлички през 1993 г. - 7531 т.

С резултата си Захариев влиза и сред първите 20 българи в дисциплината, като заема 19-та позиция. Трикратният шампион на България водеше след първия ден с 4020 точки, след като бе отличен в спринта и скока на дължина.

През втория ден Захариев продължи стабилното си представяне като подобри личните си рекорди в три от петте дисциплини - 110 м с препятствия /15.21 сек/, хвърляне на копие /49.36 м/ и 1500 м /4:43,64 мин/. Българинът обаче имаше силна конкуренция в лицето на представителите на домакините от Гърция и бе изпреварен от Ангелос-Цанис Андреоглу, който спечели титлата със 7864 т., и от Константинос Караянидис със 7551 т.

Така Захариев отново спечели бронз от балканския шампионат, както и през миналата година, но този път със значително по-добър резултат, с близо 400 точки по-добро от досегашния му рекорд.

#Балканско първенство по лека атлетика във Волос #Крум Захариев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
3
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите предлагат заплащане при улов
4
Опасна "риба заек" плува в гръцки води, властите...
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
5
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих
6
14-годишен загина при тежка катастрофа край Исперих

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор опита да подкупи полицаи в Бургас
2
С 10-еврова банкнота и 6,73 евро на монети: Неправоспособен шофьор...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
6
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...

Още от: Лека атлетика

Никола Караманолов завърши десети на 200 метра на Балканиадата във Волос
Никола Караманолов завърши десети на 200 метра на Балканиадата във Волос
Габриела Петрова с личен рекорд за сезона на троен скок Габриела Петрова с личен рекорд за сезона на троен скок
Чете се за: 00:32 мин.
Георги Павлов: Подем в атлетиката има Георги Павлов: Подем в атлетиката има
Чете се за: 01:25 мин.
Божидар Саръбоюков: Това беше състезанието ми с най-много грешки Божидар Саръбоюков: Това беше състезанието ми с най-много грешки
Чете се за: 03:27 мин.
Христо Илиев: Очаквах да стана шампион Христо Илиев: Очаквах да стана шампион
Чете се за: 01:40 мин.
Още три бронзови медала за България на Балканиадата по лека атлетика Още три бронзови медала за България на Балканиадата по лека атлетика
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

"Днес е ужас": Изнервени шофьори, километрични опашки и прегрели двигатели по пътя от и за Гърция
"Днес е ужас": Изнервени шофьори, километрични опашки и...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
30-годишен моторист загина при катастрофа в Русе 30-годишен моторист загина при катастрофа в Русе
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
От 60 цента до 45 евро: Колко струва сянката по Черноморието това лято? От 60 цента до 45 евро: Колко струва сянката по Черноморието това лято?
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Екстремни жеги в Западна Европа: Затворени училища, температурни рекорди и извънредни мерки (СНИМКИ) Екстремни жеги в Западна Европа: Затворени училища, температурни рекорди и извънредни мерки (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
На фона на мирните преговори между САЩ и Иран: Техеран настоява -...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ