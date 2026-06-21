Крум Захариев спечели бронз в десетобоя на Балканското първенство във Волос

Най-добрият ни състезател в десетобоя в последните години Крум Захариев постигна най-големия успех в кариерата си.

29-годишният състезател на "Славия" спечели бронзов медал на балканското първенство по лека атлетика, което се провежда в гръцкия град Волос. Той събра 7387 точки, като подобри значително личния си рекорд от 7000 точки през миналата година.

Това е най-доброто постижение на български състезател в дисциплината от 33 години насам. Последният състезател, който преминава границата от 7500 точки е Красимир Петлички през 1993 г. - 7531 т.

С резултата си Захариев влиза и сред първите 20 българи в дисциплината, като заема 19-та позиция. Трикратният шампион на България водеше след първия ден с 4020 точки, след като бе отличен в спринта и скока на дължина.

През втория ден Захариев продължи стабилното си представяне като подобри личните си рекорди в три от петте дисциплини - 110 м с препятствия /15.21 сек/, хвърляне на копие /49.36 м/ и 1500 м /4:43,64 мин/. Българинът обаче имаше силна конкуренция в лицето на представителите на домакините от Гърция и бе изпреварен от Ангелос-Цанис Андреоглу, който спечели титлата със 7864 т., и от Константинос Караянидис със 7551 т.

Така Захариев отново спечели бронз от балканския шампионат, както и през миналата година, но този път със значително по-добър резултат, с близо 400 точки по-добро от досегашния му рекорд.