Габриела Петрова с личен рекорд за сезона на троен скок

Българката Габриела Петрова постигна личен рекорд за сезона на троен скок на турнир по лека атлетика в Есен (Германия).

Състезателката на Атанас Атанасов се приземи на 14.37 метра в най-добрия си трети опит в престижната надпревара и зае третото място в крайното класиране.

Тя отстъпи на двукратната победителка в Диамантената лига през сезона Давислейди Веласко (Куба), която завърши с 14.56 метра, и на италианката Дария Деркач с 14.39.