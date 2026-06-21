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Габриела Петрова с личен рекорд за сезона на троен скок

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Състезателката на Атанас Атанасов се приземи на 14.37 метра в най-добрия си трети опит и зае третото място в крайното класиране.

Габриела Петрова
Снимка: БТА
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Българката Габриела Петрова постигна личен рекорд за сезона на троен скок на турнир по лека атлетика в Есен (Германия).

Състезателката на Атанас Атанасов се приземи на 14.37 метра в най-добрия си трети опит в престижната надпревара и зае третото място в крайното класиране.

Тя отстъпи на двукратната победителка в Диамантената лига през сезона Давислейди Веласко (Куба), която завърши с 14.56 метра, и на италианката Дария Деркач с 14.39.

#Габриела Петрова

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