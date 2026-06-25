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Увеличават акциза върху цигарите още от август

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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увеличават акциза цигарите август
Снимка: илюстративна
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Още от 1 август ще се увеличи акцизът върху тютюна и всички тютюневи изделия, става ясно от актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г.

В документа е посочено, че с най-голям бюджетен ефект в приходната част през 2026 г. са мерките, свързани с повишаването на акцизната ставка на тютюна и всички тютюневи изделия – допълнителни приходи от ДДС и акциз в размер на 155,9 млн. евро за 2026 г. и общо 341,4 млн. евро за целия прогнозен период.

Ако досега акцизът на 1000 къса цигари беше 113,51 евро, от 1 август ще е 120 евро или разликата е 13 цента нагоре на кутия.

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