Три медала за България на международен турнир по скокове във вода

Две от отличията са златни.

Снимка: Анна Недкова
Българските състезатели спечелиха два златни и един сребърен медал на силния международен турнир по скокове във вода, проведен в Берген (Норвегия). В надпреварата участваха 236 спортисти от 18 държави.

Крис Йорданова взе две титли във възраст 12-13 години - на 3-метров трамплин и кула, а освен това зае четвърто място на кула (младша възраст).

Ива Ереминова има сребро на 1-метров трамплин при девойки старша възраст и е шеста на 3 метра трамплин.

Треньор на състезателите е Георги Чобанов.

