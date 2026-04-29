Калоян Левтеров обяви, че прекратява кариерата си

Калоян Левтеров обяви, че прекратява състезателната си кариера. Плувецът написа съобщение в Инстаграм, в което информира последователите си, че планира да се насочи към финансовата индустрия.

„По-голямата част от живота ми мина в басейна. Ранни сутрини, многобройни тренировки, състезания из целия свят. За мен това не беше просто спорт, беше начин на живот. Дойде време да затворя тази глава, но съм благодарен за отварянето на следващата във Финансовата индустрия. Бих искал да благодаря на Господ и всички, които са ме подкрепяли през всички тези години“, написа Левтеров.

23-годишният атлет държи националните рекорди за мъже на 50, 100 и 200 метра гръб в голям басейн.