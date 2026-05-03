Гретчен Уолш подобри отново световния си рекорд на 100 м. бътерфлай

Американката Гретчен Уолш постави нов световен рекорд на 100 метра бътерфлай. На състезание по плуване във Форт Лодърдейл, Флорида, тя постигна време от 54,33 секунди на финала.

Предишният рекорд, който също беше нейно притежание, беше поставен през май 2025 година - 54,60 секунди.

23-годишната Уолш спечели два златни и два сребърни медала на Олимпийските игри в Париж 2024. Тя има и четири златни, едно сребърно и едно бронзово отличие от Световни първенства в 50-метров басейн.

През 2024-а американката завоюва седем златни медала на Световното първенство в малък басейн, поставяйки девет световни рекорда.