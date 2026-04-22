Норвежката федерация по плуване няма да бъде домакин на международни първенства, докато Световната федерация по водни спортове (World Aquatics) позволява на спортисти от Русия и Беларус да се състезават, заяви пред агенция Ройтерс президентът на централата Като Братбак.

Решението бележи задълбочаващ се разрив в международната плувна общност, след като World Aquatics отмени ограниченията за неутралитет миналата седмица.

„Нашата позиция е ясна. Няма да бъдем домакини на никакви първенства, докато руските и беларуските състезатели имат пълен достъп, права и им е разрешено да използват своите знамена и национални химни“, каза Братбак.

Руските и беларуските спортисти получиха разрешение да се състезават в турнири на Международната федерация на 14 април. Глобалният управителен орган добави, че Русия и Беларус ще възобновят пълните си права за членство. Състезателите от Русия и Беларус бяха наказани от всякакви международни спортни събития след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 година.

„Предстои среща със скандинавските ни колеги следващата седмица, където се надяваме, че нашата позиция ще доведе до импулс срещу решението, взето от Световната федерация“, коментира още Братбак.

Ходът е вследствие на подобна позиция, заета от Полша миналия петък.

World Aquatics заяви пред Ройтерс, че „остава решена да гарантира, че басейните и откритите водни пространства ще останат места, където спортисти от всички нации могат да се събират в мирни състезания“.