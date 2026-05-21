Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за...
Чете се за: 04:05 мин.
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Чете се за: 01:35 мин.
Президентът Йотова за "Евровизия" 2027: Не...
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по...
Чете се за: 00:52 мин.

Българските борци с три медала, но без титла от европейското в Самоков

Чете се за: 02:07 мин.
Двама финалисти останаха със сребро, а Робърт Димитров донесе бронз за националния тим

Българските борци с три медала, но без титла от европейското в Самоков
Българските състезатели по класическа борба при 15-годишните останаха без европейска титла на първенството в Самоков, въпреки че достигнаха до два финала в отделните категории.

Огнян Бургазов (41 кг) и Камен Лозанов (52 кг) се окичиха със сребърни медали, след като загубиха решителните си схватки. Бургазов отстъпи пред Дмитрий Телпиз с 1:10, а Лозанов не успя срещу Дмитрий Дерябин след 0:8.

Въпреки пропуснатите титли, представянето на младите български таланти донесе и положителни емоции. Робърт Димитров (48 кг) спечели бронзов медал, след като се наложи категорично над Камил Киреджевски от Полша с технически туш за едва 78 секунди – 8:0.

Иван Александров (38 кг) също беше близо до отличие, но загуби малкия финал и остана пети в крайното класиране.

Особено емоционален бе турнирът за Огнян Бургазов, който навърши 15 години в деня, в който достигна до финала. „Можеше и по-добре. На финала допуснах грешка в партер и се притесних“, призна младият борец, който въпреки това се поздрави с първия си медал.

Камен Лозанов, внук на едноименния световен и европейски шампион, също записа първо отличие в кариерата си. Той подчерта значението на дисциплината и постоянството в спорта, както и подкрепата на своите треньори.

Робърт Димитров от своя страна показа характер след загубата на полуфиналите и се реваншира с убедителна победа в битката за бронза.

За всички български състезатели това са първи отличия от голям международен форум, което дава надежди за бъдещото развитие на родната борба. Националният тим бе воден от треньорите Бисер Георгиев и Светослав Миленков.

#европейско първенство по борба в Самоков

Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga"
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия"?
