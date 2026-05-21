Българските борци с три медала, но без титла от европейското в Самоков

Българските състезатели по класическа борба при 15-годишните останаха без европейска титла на първенството в Самоков, въпреки че достигнаха до два финала в отделните категории.

Огнян Бургазов (41 кг) и Камен Лозанов (52 кг) се окичиха със сребърни медали, след като загубиха решителните си схватки. Бургазов отстъпи пред Дмитрий Телпиз с 1:10, а Лозанов не успя срещу Дмитрий Дерябин след 0:8.

Въпреки пропуснатите титли, представянето на младите български таланти донесе и положителни емоции. Робърт Димитров (48 кг) спечели бронзов медал, след като се наложи категорично над Камил Киреджевски от Полша с технически туш за едва 78 секунди – 8:0.

Иван Александров (38 кг) също беше близо до отличие, но загуби малкия финал и остана пети в крайното класиране.

Особено емоционален бе турнирът за Огнян Бургазов, който навърши 15 години в деня, в който достигна до финала. „Можеше и по-добре. На финала допуснах грешка в партер и се притесних“, призна младият борец, който въпреки това се поздрави с първия си медал.

Камен Лозанов, внук на едноименния световен и европейски шампион, също записа първо отличие в кариерата си. Той подчерта значението на дисциплината и постоянството в спорта, както и подкрепата на своите треньори.

Робърт Димитров от своя страна показа характер след загубата на полуфиналите и се реваншира с убедителна победа в битката за бронза.

За всички български състезатели това са първи отличия от голям международен форум, което дава надежди за бъдещото развитие на родната борба. Националният тим бе воден от треньорите Бисер Георгиев и Светослав Миленков.