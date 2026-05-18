Станка Златева: Промяната и връщането на традициите вече е факт

Българската федерация по борба (БФ Борба) отчита изключително успешно представяне на националните ни състезатели на европейското първенство за кадети и кадетки в Самоков.

Федерацията получава и висока оценка за организацията и домакинството на шампионата от страна на United World Wrestling (Обединената световна борба).

В последния ден на първенството България спечели още един златен и един сребърен медал, а общото представяне на младите ни таланти затвърди възхода на българската борба.

Европейски титли завоюваха Георги Мърков-младши (60 кг, класически стил) и Николай Илиев (71 кг, свободен стил), а сребърни отличия спечелиха Андреа Нисева (61 кг при кадетките), Радослав Великов (45 кг) и Стефан Стефанов (110 кг) в свободния стил. На крачка от подиума в свободната борба останаха Мерт Мустафов (55 кг) и Петко Саракостов (65 кг), които стигнаха до малките финали за бронзовите отличия.

"Преди една година поехме ръководството на федерацията с ясния ангажимент да върнем българската борба към нейните корени – да се дава път на младите български таланти и състезатели, изградени от родните клубове и треньори. Днес вече виждаме резултатите. Промяната е факт", заяви президентът на БФ Борба Станка Златева.

От Управителния съвет (УС) на федерацията подчертаха, че успехите в Самоков са плод на новата програма за целенасочена работа с подрастващите, на доверието към българските специалисти и на ясната стратегия за развитие на школите в страната.

"Тези деца са лицето на новата българска борба – талантливи, дисциплинирани и изградени в българските клубове. Те вече връщат България там, където е нейното място – сред водещите сили на европейската и световната борба", категорична е Станка Златева.

БФ Борба изказва благодарност към всички треньори, клубове, състезатели, родители, организатори и доброволци, допринесли за успешното провеждане на шампионата в Самоков.