Сребърен медал за Андреа Нисева на европейското по борба за юноши и девойки

Андреа Нисева спечели сребърен медал на европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, след като загуби финала на категория до 61 кг за жени. Това е второ отличие за младите национали след златото на Георги Мърков-младши в класическия стил.

Нисева, на 16 години, срещна позната съперничка на финала - Йозденур Йозмез, която я победи и миналата година, но на полуфиналите. Туркинята спечели с туш срещу Нисева, която все пак записа най-доброто постижение в младата си кариера.

По-рано Нисева отстрани три съпернички на турнира - туш срещу Теа Донева (Република Северна Македония), 4:1 срещу Мария Хрушчова (Беларус) и 6:4 срещу Сурае Абасой (Финландия).

Това няма да бъде последният медал за българските национали, тъй като Стефан Стефанов е финалист на 110 кг свободен стил, Мерт Мустафов и Петко Саракостов са на репешажи, а последните състезатели стартират квалификациите си утре в "Арена Самоков".