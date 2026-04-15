Анатолий Замфиров: Възстановяването на Малена върви много добре

Бащата и треньор на Малена и Тервел Замфирови говори за контузията на неговата дъщеря и представянето на сина му през сезона.

Анатолий Замфиров
Снимка: Startphoto.bg
Бащата и треньор на сноубордистите Тервел и Малена Замфирови - Анатолий Замфиров, коментира развитието на възстановяването на младата състезателка, която пострада тежко при инцидент по време на подготовката си в началото на март.

Той обсъди пред медиите и представянето на Тервел, който спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина през февруари.

„Възстановяването на Малена върви много добре. Като лекар ортопед съм доста впечатлен от начина, по който тя се възстановява. Въпреки огромната травма и множеството счупвания, тя вече може да върти колело, може да управлява крайника до някаква степен и започваме работа по възстановяване на мускулатурата. Това, което не бяхме отчели и което е хубавата новина, че в организма има памет и знаете, че ако отложите смяната на тазобедрена става с една или две години, след това възстановителният процес е ужасно дълъг и даже понякога е невъзможно да се възстанови пълната функционалност. При нея имахме късмет, че предишната седмица тя беше трета в света, беше в топ форма и идваше от Олимпиадата, идваше от Световната купа и клетъчната ѝ памет много бързо връща организма към старите настройки и тя се възстановява светкавично бързо. Много съм оптимистичен и вярвам, че тя още следващия сезон ще кара на нивото, на което беше, така че новините са добри откъм Малена“, започна Анатолий Замфиров на пресконференция в София.

„По отношение на отговорността на човека, който се сблъска с нея, трябва да завърши следствието, а след това ние ще внесем искове, жалби. Тук ситуацията е доста сложна, защото той е студент - това е информацията, която имам за него. Какви искове можем да предявим към някакъв студент е силно спорно, така че това е съвсем друг свят, съдебните дела и адвокатите. Първо да свършим с лекарите и рехабилитаторите, и да се върне тя отново при треньорите и съотборниците си, а юридическите въпроси можем да ги отлагаме поне една година, за да се оценят щетите. Ще се опитаме да ви държим в течение, но на този е съвсем в началото - тече следствие, ние търсим подходящи адвокати“, продължи той.

Анатолий Замфиров оцени настоящата ситуация в българския сноуборд, заявявайки, че бъдещето в този спорт е светло, а федерацията и държавата си вършат работата.

„Тервел се справя много добре със задачите, които са му поставени от федерацията, държавата и треньорското ръководство. Естествено на всички ни се искаше медалът да бъде друг цвят на Олимпиадата, но не трябва да сме нахални, с малки стъпки напред. Те са млад отбор, а при голямото спортно дълголетие, което се очертава във всички спортове на новото време, смятам, че те могат да донесат още много радост на България. Работим правилно, всички по веригата си вършат работата. Това искам да го подчертая, защото много често се спекулира, че държавата не била дала, федерацията не била свършила. Държавата и федерацията са си на мястото, а ние като отбор си вършим работата и не се скатаваме. Така че очаквам резултатите да продължават в този дух, има около 20 сноубордисти около нас, които се подготвят. Имаме перспективни състезатели в долните възрастови групи - на юношеско ниво и на ниво деца, които знаем, че ще станат много добри. В този спорт специално пътят е прокаран и нямате причина да се притеснявате от провала занапред. Смятам, че България ще бъде сериозен фактор в алпийския сноуборд, както беше години наред в борбата и художествената гимнастика, стига да се свършат някои неща“, обясни Замфиров.

Бащата на Тервел и Малена очерта целите пред себе си за предстоящите четири години преди следващите Зимни олимпийски игри през 2030 година, сред които е изграждането на подходящи условия за българските състезатели в зимните спортове.

„При една оценка на националните спортни бази, каквато следва да се направи от новото правителство, там ще се види веднага нещо много ясно. За всички останали олимпийски спортове в последните 30 години са изграждани спортни съоръжения. За зимните спортове държавата не притежава писти, държавата не притежава нито една закрита зала за зимни спортове, каквито има навсякъде по Европа. Така че моята лична кауза за следващите четири години ще бъде веднъж да се боря за изграждане на закрита зала за зимни спортове, която представлява по същество закрит хладилен склад - не е нищо кой знае колко сложно. Другото е отваряне на Витоша, където да могат да тренират националните състезатели и всички софиянци. Това са двете каузи, които виждам пред себе си освен развитие на националния отбор“, заяви той.

Тервел Замфиров: Уверен съм, че Малена ще се върне по-силна за следващия сезон
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда на цигари
Неизпълними изисквания като барокамери и "нирвана стаи" заплашват оцеляването на общинските болници
Необосновано повишение на цените: НАП и КЗП ще изнесат данни за проверките в страната
Доналд Тръмп: Преговорите с Техеран може да бъдат подновени в следващите дни
След началото на блокадата на Ормузкия проток: Твърдения за преговори между САЩ и Иран още тази седмица
Започна изплащането на компенсациите от 20 евро заради поскъпването на горивата
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Астронавтите от "Артемис II" наблюдаваха разбиването на метеорити върху повърхността на Луната
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Георги Бобев: България я има на картата на зимните спортове
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
