Медийна среща на Европейския съюз: БНТ и БНР са домакини на форума за радио и телевизия

Медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия(EBU) ще се проведе за пръв път у нас днес и утре. Домакини на едно от най-престижните събития в календара на EBU ще са БНТ и БНР.



Форумът събира ръководители на обществени медии и професионалисти в областта на радиото, телевизията и дигиталните медии от цяла Европа. Фокусът на събитието е насочен към бъдещето на обществените медии – тяхната устойчивост, обществена роля, дигитална трансформация и обща позиция спрямо глобалните технологични платформи.

Медийната среща ще бъде открита от президента Илияна Йотова и генералните директори на БНТ и БНР – Милена Милотинова и Милен Митев. 150 делегати от 47 медийни организации ще участват във форума.