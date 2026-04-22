Извънредно заседание: СОС решава съдбата на Четвърта градска болница

Столичният общински съвет се събира на извънредно заседание днес. На него ще бъде разгледано предложението за смяна на ръководството на общинската Четвърта градска болница в София.



Тежкото финансово и управленско състояние, просрочени задължения, както и наложени запори от Националната агенция по приходите на лечебното заведение, са сред основните мотиви за освобождаването на досегашното ръководство на болницата. Във фокуса на Столичния общински съвет днес ще бъдат и осигуряване на нисколихвен заем за Четвърта градска болница за нормалното й функциониране, както и темата за сливането на лечебното заведение с втора градска болница, която също има финансови сътресения през последната година.