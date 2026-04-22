Дъжд до четвъртък, после слънце и високи температури

В сряда минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°, а максималните – между 10° и 15°, в София – около 11°.

Облачността ще е предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни райони. Вятърът ще е слаб до умерен, от север, в Източна България – от изток.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на места, повече по южното крайбрежие, ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Минималните температури ще бъдат между 9° и 12°, а максималните – от 11° до 13°. Температурата на морската вода е 12° - 13°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Над около 1200 - 1400 м дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части - северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

В четвъртък облачността ще е променлива, по-често значителна и все още на отделни места, главно в източната половина от страната и планинските райони ще превали дъжд. Ще бъде ветровито, с умерен, главно в Дунавската равнина – временно силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, а дневните слабо ще се повишат и максималните ще бъдат от 14° до 19°.

От петък до края на седмицата вероятността за валежи намалява, но все пак са възможни изолирани слаби превалявания, главно в планинските райони. Температурите ще се повишават и през почивните дни максималните на много места ще надхвърлят 20°.