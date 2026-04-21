Пер-Матиас Хьогмо: Можехме да вкараме три гола през първото полувреме

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо коментира загубата от ЦСКА с 1:2 в първия полуфинален мач за Купата на България.

„През първото полувреме имахме добър потенциал, вкарахме много хубав гол. Имахме възможност да ги надиграем и да вкараме още, бяхме близо да вкараме втори, дори трети гол. През първите 15 минути на второто полувреме наложихме ОК-темпо, но в последните 30 много дадохме инициативата, имахме големи пропуски в подредбата и много големи разстояния между линията. И ни създадоха проблеми, защото бяха по-добри от нас", сподели специалистът.

„Но преди почивката вкарахме само един гол, а имахме потенциал за още. След това позволихме да се вдигнат и да използват празните пространства. Прекалено лесно за нашите стандарти ги пуснахме да изнасят топката напред“, добави норвежкият треньор.