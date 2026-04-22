Забавено правосъдие: Делото за източване на онкоболницатата в Благоевград влиза в съда

Четири години след първия сигнал, делото за източване на онкоболницата в Благоевград, най-сетне влиза в съда. Бившият главен счетоводител е обвинен, че в продължение на две години е присвоил над 120 хиляди евро от бюджета на лечебното заведение. Случаят става публичен още през 2022 година, но държавното обвинение внася обвинителния акт едва сега.

Човекът, който подава сигнала тогава е Илко Стоянов, който по това време е бил кмет на Община Благоевград. Той обясни, че се е наложила смяната на управителя на онкоболницата, заради не добри показатели.

„Когато новото ръководство встъпи, започна една проверка и при нея се установи този брутален случай, мога да го нарека. Той практически е елементарен - от една сметка се превеждат на друга сметка публични пари и след това се изтеглят на каса без основание. Незабавно подадох сигнала, като действащ кмет“, обясни бившия кмет.

„Присвояването е извършвано чрез неправомерно нареждане на суми по електронен път от банковата сметка на лечебното заведение към сметката на вътрешна каса, последвано от теглене в брой, като средствата са осчетоводявани с невярно съдържание“, заявиха от прокуратурата.

Настоящият управител на лечебното заведение обясни състоянието на болницата.

"Изтеглихме кредит - милион и половина лева, благодарение тогава на общината и общинския съвет, който ни го гласуваха, защото трябваше да имаме гарант. В момента си обслужваме кредитите. Успяваме да си плащаме и всички доставчици. Нямаме финансов проблем", обясни д-р Теодор Велчев, управител на СБАЛО „Св. Мина“.

